Губернатор призвал активнее продвигать пензенскую мебельную продукцию

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10 сентября 2018, 13:02Общество
Губернатор Иван Белозерцев отметил, что многие мебельные производства города Кузнецка могут составить конкуренцию не только в России, но и за ее пределами.
«Я давал поручение своим помощникам, чтобы они проработали вопрос и организовали встречу пензенской делегации – представителей мебельной отрасли - с итальянскими коллегами на базе одного из наших предприятий. Мы можем разработать предложения сотрудничества с итальянскими мебельщиками, организовать совместное российско-итальянское производство, выпуск мебели премиум-класса для экспортных поставок», - подчеркнул Иван Белозерцев.
Глава региона заявил, что готов дать поручение, касающееся активного продвижения продукции кузнецких мебельных предприятий на экспорт, сообщает пресс-центр регионального правительства.
«Но при этом предпринимателям надо выходить «из тени», оформлять должным образом трудовые отношения с работниками своих предприятий, платить людям достойную заработную плату. Мы готовы оказывать финансовую поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса, обеспечивать выставочную деятельность успешно развивающихся компаний мебельной отрасли, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом», - сказал он.
Также, по мнению губернатора, на развитие мебельного производства сможет благоприятно повлиять деятельность инвестора - крупнейшей в Европе компании «Кроношпан», которая является мировым лидером производства панелей из дерева,
Кроме того, Иван Белозерцев поручил организовать в Кузнецке подготовку специалистов для работы на мебельных производствах, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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