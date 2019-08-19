Губернатор принял участие в турнире по теннису «Кубок единства»

В Пензе на базе спорткомплекса «Семейный» прошел турнир по теннису «Кубок единства-2019». В свое время он был инициирован лично губернатором области Иваном Белозерцевым. Сейчас глава региона старается не пропускать это мероприятие не только как гость, но и как участник.

Несмотря на любительский характер соревнований, в организации турнира было все, как в настоящих состязаниях: построение, гимн России, приветствие. Последние несколько лет выступить на «Кубке единства» приезжают теннисисты из разных городов. К любителям спорта обратился глава региона.

«Это турнир, в котором могут принимать участие все, кто пожелает, все, кто любит теннис, люди разной возрастной группы. Благодарю всех участников за любовь к теннису», - сказал Иван Белозерцев.

Губернатор не просто приветствовал гостей турнира, но и сам показал пример другим. Уже через несколько минут после коллективного фото он в спортивной форме разминался перед поединком. Все остальные тоже распределились по кортам и были готовы к здоровой спортивной борьбе.

«Турнир стал популярным не только в области, я рад приветствовать гостей из Москвы, Саранска, Ульяновская, Рязани и Саратова. Думаю, что география будет становиться шире и шире, надеюсь, что следующий турнир станет международным», - отметил председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Теперь в Пензе станет еще больше тенниса. Иван Белозерцев дал поручение министерству спорта и теннисной федерации Пензенской области проработать вопрос о том, чтобы устраивать аналогичные турниры областного масштаба постоянно.