Губернатор принял участие в предпринимательском форуме

В библиотеке имени Лермонтова завершился форум бизнесменов Пензенской области. Центральными темами второго дня стала поддержка предпринимательства местной властью, а также развитие территорий и роль в этом процессе бизнеса. По итогам форума лучших предпринимателей региона наградил лично губернатор Иван Белозерцев.

Развитие городских территорий и взаимодействие с местными властями, - темы, напрямую связанные с предпринимательством. Именно они оказались в центре второго дня масштабного форума предпринимателей Пензенской области. О том, как бизнесмены могут повлиять на окружающую реальность, на стратегической сессии рассказал Андрей Крылов - бизнес-тренер и предприниматель.

«Это про развитие территорий, взаимодействие власти и бизнеса, власти и населения. Рассказываем, какие есть возможности, инструменты муниципалитетов, как они могут поддержать предпринимателей», - сказал он.

Связка «предприниматель-местная власть» особенно значима в случае, если областная, районная и городская власть - заказчик, а бизнесмен - исполнитель. Одной из тем форума стало то, что в качестве подрядчиков для ремонта и строительства бюджетных учреждений стоит привлекать местных предпринимателей.

«Ремонтируем детские сады. Стараемся, чтобы не было проблем, особенно с бюджетными учреждениями их нет, потому что платят вовремя, без задержек. Оплату берем только по окончании работ», - рассказал генеральный директор строительной компании из Вадинского района Александр Лыков.

Около трети населения Пензенской области живут на сельских территориях, практически у каждого из них - личное подсобное хозяйство. По словам губернатора, главы администраций районов должны быть лично заинтересованы в том, чтобы такие хозяйства становились субъектами малого бизнеса.

«Задача для органов власти любого уровня - поддержка предпринимателей. На встрече с президентом я с гордостью доложил, что доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте Пензенской области составляет свыше 30%. Это больше российского показателя на три пункта, если не ошибаюсь», - сказал глава региона.

Форум проводится в Пензе уже в девятый раз, и ежегодно он приурочен ко Дню российского предпринимателя. Лучших представителей этой сферы в завершение форума лично наградил глава региона.