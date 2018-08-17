Губернатор принял граждан в режиме видеоконференции

Центральным стал вопрос плохих дорог. Так, жители Сердобского района рассказали, что в селе Долгоруково три года назад отремонтировали дорогу щебнем. Сейчас от него не осталось и следа. Он раскрошился и превратился в пыль.

«Не можем на ночь открывать окна, потому что она залетает в дом, особенно когда зерновозы хотят, все в воздухе часами висит», - рассказал житель села Долгоруково Сердобского района Владимир Оськин.

Губернатор распорядился направить на место дорожную лабораторию, последующее решение будет зависеть от результатов.

«Пусть проведут исследование, чтобы положить там асфальт, если основание дороги позволяет», - ответил Иван Белозерцев.

У жителей Камешкирского района вызывает нарекания состояние дороги между селами Кулясово и Лапшово. губернатор поручил предусмотреть средства и разработать проектно-сметную документацию на указанные участки автодороги в 2018 году, ремонт провести в течение 2019-го.

С жилищной проблемой к главе региона обратились Светлана и Константин Буяновы из Пензенского района. Они рассказали, что получили квартиру в двухквартирном доме как сироты. Однако жить в помещении невозможно.

«Дом построен из сэндвич-панелей, в основании - винтовые сваи, это тонкие старые трубы, из-за этого фундамент стало вести, образуются трещины над и под окнами», - рассказала Светлана Буянова.

«Застройщик устранил в добровольном порядке все претензии, а сейчас говорит, что больше ничего не будет делать. Мы подали в суд, который постановил удовлетворить наши требования», - прокомментировал глава Пензенского района Сергей Козин.

До 15 сентября застройщик должен устранить все недочеты. Губернатор поручил проконтролировать ситуацию, разобраться с застройщиком и доложить о результатах. В частности, запретить использовать в строительстве винтовой фундамент. Он также попросил присутствующих на приеме юристов помочь Буяновым составить исковое заявление к строительной компании о возмещении морального ущерба.