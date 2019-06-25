Губернатор примет участие в заседании Госсовета

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил пользователям Сети о том, что вылетел в Москву, чтобы принять участие в заседание в Госсовете.

«Улетаю в Москву. Завтра в Кремле состоится заседание Госсовета. Важная тематика», - написал глава региона в Twitter в ночь на 26 июня.

Судя по фото, которым поделился Иван Белозерцев, речь будет идти о развитии сети автомобильных дорог и обеспечении безопасности на них, пишет ИА «Пенза-Пресс».