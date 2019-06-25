Губернатор примет участие в заседании Госсовета

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
26 июня 2019, 09:32Бизнесновости
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил пользователям Сети о том, что вылетел в Москву, чтобы принять участие в заседание в Госсовете.
«Улетаю в Москву. Завтра в Кремле состоится заседание Госсовета. Важная тематика», - написал глава региона в Twitter в ночь на 26 июня.
Судя по фото, которым поделился Иван Белозерцев, речь будет идти о развитии сети автомобильных дорог и обеспечении безопасности на них, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Улетаю в Москву. Завтра в Кремле состоится заседание Госсовета. Важная тематика. pic.twitter.com/o9wKim9WB5— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 25 июня 2019 г.
26 июня 2019, 10:33После жалобы пензенца убрали мусор у озера в п. Лесном
26 июня 2019, 10:02Пензенец предупреждает о снятом асфальте на ул. Воронова
26 июня 2019, 09:32Губернатор примет участие в заседании Госсовета
25 июня 2019, 19:46В Пензе к сентябрю планируют благоустроить 35 дворов
25 июня 2019, 19:38Губернатор поздравил выпускников пензенского колледжа искусств
25 июня 2019, 19:36Кузнечанка перевела мошенникам почти два миллиона рублей
25 июня 2019, 19:31За первый месяц лета в Кузнецке преобразились 8 дорог
25 июня 2019, 19:28Фельдшер из совхоза им. Калинина уволилась после министерской проверки