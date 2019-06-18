Губернатор предложил ввести график подачи воды

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев назвал перебои с водоснабжением одной из главных проблем этого лета. Трудности испытывают жители сразу нескольких районов области: Пензенского, Мокшанского, Нижнеломовского и Белинского. О ситуации на местах главы муниципальных образований Ивану Белозерцеву доложили в ходе совещания, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи.

В адрес Ивана Белозерцева поступило свыше 150 обращений о проблемах с водоснабжением. Перебои в подаче воды в муниципальных образованиях области стали возникать после установившейся на территории региона жаркой и засушливой погоды. Самое большое количество отключений - в Пензенском районе. Если проблему с мутной водой в селе Засечном удалось решить, заменив насос, то жителям Мичурино и Васильевки придется подождать еще несколько недель.

«В Васильевке подача воды осуществляется из каптажа, но, к сожалению, уровень - сел и сейчас подвозим ее на пожарной машине», - рассказал глава администрации Пензенского района Сергей Козин.

Проблемы есть и в областном центре, но в большинстве случаев они связаны с отключением горячего водоснабжения в связи плановым ремонтом оборудования. Губернатор предложил в качестве временной меры ввести график подачи воды.

«Договорились на час. Запускаете воду в определенное количество домовладений, люди польют, потом - в другие. Так будет напор, но это не решение проблемы, нужно делать проектно-сметную документацию, решать по дополнительным скважинам, резервным, которые должны быть и могли быть подключены в случае аварийной ситуации», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Глава региона также поручил вносить проблемные населенные пункты в областную программу «Чистая вода» и подумать над введением на территории отдельных сел в Мокшанском, Нижнеломовском, Пензенском и Кузнецком районах режима чрезвычайной ситуации. Это позволит более оперативно решать возникающие вопросы.