12 октября 2017, 19:23Общество Губернатор предложил строить деревянные дома Обеспечить жителей области качественными и недорогими домами из дерева. Такую амбициозную задачу поставил губернатор Иван Белозерцев перед потенциальными участниками лесопромышленного кластера. Совещание по вопросу создания объединения состоялось на базе «Пензенского управления строительства».

Несколько минут и свежая партия досок готова. С высокотехнологичным производством пиломатериалов, а также современными технологиями деревянного домостроения познакомился губернатор Иван Белозерцев. Глава региона посетил Пензенское управление строительства, входящее в строительный холдинг «Термодом». Предприятие занимается строительством, в том числе, и деревянных домов по современным технологиям.

Иван Белозерцев положительно оценил опыт предприятия и отметил, что такие технологии можно было бы использовать при строительстве домов на территории всей Пензенской области.

Строительство экономичного, доступного и комфортного жилья из дерева - это мировой тренд. Об этом губернатор говорил уже на совещании с потенциальными участниками лесопромышленного кластера. Он подчеркнул, что Пензенская область могла бы стать флагманом производства современных домов из дерева. По мнению губернатора, все необходимое в регионе для этого есть.

«Такое жилье востребовано у людей, деревянное домостроение могло бы получить бы новый импульс», - сказал Иван Белозерцев.

Для этого предприятия, занимающиеся деревянным домостроением и деревообработкой в регионе, должны объединиться, наладить взаимодействие друг с другом и заняться совместным поиском решений возникающих проблем. На территории Пензенской области 74 организации, которые могли бы войти в лесопромышленный кластер. Губернатор поручил представителям профильных министерств проработать с ними вопросы создания объединения.

Общество

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