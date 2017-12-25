Губернатор предложил создать в пензенских роддомах окна МФЦ

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25 декабря 2017, 15:34Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил организовать в роддомах региона окно МФЦ.
По его словам, молодые родители могли бы прямо в роддоме зарегистрировать ребенка и подать документы на социальные выплаты.
«Когда ребенок родился, маме некогда ходить с документами по инстанциям, а здесь можно было бы все сделать оперативно», - отметил глава региона.
Он поручил главе регионального минтруда Евгению Трошину проанализировать это предложение, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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