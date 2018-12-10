Губернатор предложил создать в Пензе дом народных промыслов

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10 декабря 2018, 16:36Общество
Международный фестиваль народных художественных промыслов и ремесел «Пенза – сердце мастерства» (0+) в следующем году по поручению губернатора Ивана Белозерцева выйдет на новый уровень.
Об этом сообщил зампред правительства Олег Ягов на оперативном совещании 10 декабря.
«150 тысяч рублей в этом году было выделено, победители уже получили денежные призы. В следующем году планируется провести заочный тур», - рассказал он.
Также, по словам Олега Ягова, в следующем году в Пензе появится еще один фестиваль народного творчества.
Губернатор Иван Белозерцев поручил мэру Пензы Виктору Кувайцеву рассмотреть возможность о создании регионального дома народных промыслов, чтобы мастера смогли выставлять там свои работы. По мнению главы региона, лучше было бы разместить его там, где хорошая проходимость.
Также Иван Белозерцев предложил дать возможность мастерам выставлять свои работы в санаториях и других учреждениях, чтобы не было большой арендной платы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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