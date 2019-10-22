Губернатор предложил создать в бессоновской больнице детскую регистратуру

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 22 октября во время рабочего визита оценил работу больницы села Бессоновка.

Иван Белозерцев осмотрел палату участников Великой Отечественной войны, хирургическое и терапевтическое отделения, а также стационар и поликлинику. В пресс-центре регионального правительства сообщили, что губернатор также пообщался с пациентами.

В 2020 году планируется капитально отремонтировать регистратуру поликлиники для взрослых, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Отдавайте проект на экспертизу, в следующем году мы сделаем регистратуру по проекту «Бережливая поликлиника». Большой район и значительный поток пациентов, надо помочь», - сказал глава региона.

Помимо этого, он поручил рассмотреть возможность создания детской регистратуры и педиатрического кабинета в поликлинике. Также Иван Белозерцев высоко оценил работу больницы по профилактике. Особенно губернатор отметил раннюю выявляемость онкозаболеваний.

«Это очень важно для сохранения жизни и здоровья людей», - подытожил глава региона.