Губернатор предложил создать в бессоновской больнице детскую регистратуру

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22 октября 2019, 15:17Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 22 октября во время рабочего визита оценил работу больницы села Бессоновка.
Иван Белозерцев осмотрел палату участников Великой Отечественной войны, хирургическое и терапевтическое отделения, а также стационар и поликлинику. В пресс-центре регионального правительства сообщили, что губернатор также пообщался с пациентами.
В 2020 году планируется капитально отремонтировать регистратуру поликлиники для взрослых, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Отдавайте проект на экспертизу, в следующем году мы сделаем регистратуру по проекту «Бережливая поликлиника». Большой район и значительный поток пациентов, надо помочь», - сказал глава региона.
Помимо этого, он поручил рассмотреть возможность создания детской регистратуры и педиатрического кабинета в поликлинике. Также Иван Белозерцев высоко оценил работу больницы по профилактике. Особенно губернатор отметил раннюю выявляемость онкозаболеваний.
«Это очень важно для сохранения жизни и здоровья людей», - подытожил глава региона.
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