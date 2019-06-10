Губернатор предложил создать спорттовары со слоганом «А мы из Пензы!»

Все больше пензенских предприятий становится конкурентоспособными на рынке. В этом лично убедился губернатор области Иван Белозерцев. Он посетил с рабочим визитом два производства областного центра: по выпуску ортопедических матрацев и спортивной одежды.

За 20 лет работы пензенское фабрика, которая занимается выпуском матрацев, завоевала признание не только пензенцев, но и жителей других регионов страны и Ближнего зарубежья. В числе тех, кто оценил высокое качество продукции предприятия, - Иван Белозерцев. Губернатору показали весь производственный цикл изготовления продукции.

«У них хорошие перспективы для работы, развиваются дальше. Мне важно, чтобы они знали, что у нас есть областная программа, где мы можем компенсировать 50% затрат при закупке оборудования», - сказал он.

Ассортимент выпускаемой продукции фабрики - пружинные и беспружинные матрацы, одеяла и подушки, а также кровати, шкафы, тумбы, комоды, пуфы. Чтобы усовершенствовать технологию производства, предприятие постоянно обновляет оборудование.

«Стараемся развиваться, несмотря на все внутренние экономические сложности нашего рынка. Но я считаю, что мы идем вперед. Большое спасибо губернатору за внимание, поддержку и добрые слова», - сказала директор предприятия по производству матрацев Ирина Мамонова.

Надо поддерживать перспективные предприятия. Такое мнение высказал губернатор. Посещая компанию по изготовлению спортивной одежды, которая расположена в том же районе Пензы - на Южной поляне, Иван Белозерцев был приятно удивлен широкому ассортименту продукции и контролю качества. По штрих-коду, который приклеивается к каждой единице товара, можно определить, кто конкретно шил то или иное изделие.

В числе главных заказчиков пензенского предприятия - «Союз MMA России». Пензенская спортивная форма, по мнению губернатора, не уступает по качеству европейским товарам, а порой даже их превосходит. Иван Белозерцев предложил сотрудникам компании подумать над разработкой линейки спортивных товаров, объединенных слоганом «А мы из Пензы!». Губернатор дал поручение проработать вопрос о возможности формирования областной программы, в рамках которой предприятие могло бы выпускать такую продукцию для коллективов, представляющих регион на официальных мероприятиях.