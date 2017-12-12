Губернатор предложил реже проверять предпринимателей

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12 декабря 2017, 19:33Общество
Проверять предпринимателей нужно реже, а штрафовать только за нарушения. Об этом заявил губернатор Пензенской области на расширенном заседании совета по развитию предпринимательства и конкуренции при региональном правительстве. Иван Белозерцев отметил, что отношение к бизнесу пора менять.
Открыть бизнес, а спустя несколько месяцев после начала работы успешно пройти проверку государственными органами контроля. Пожалуй, для многих предпринимателей - это идеальный исход событий. Но, зачастую, нагрянувшая инспекция штрафует бизнесмена за зря.
«Контролирующие структуры идут там, где налажен хороший бизнес, там, где есть, кого оштрафовать. Зная о том, что их всегда можно оштрафовать и найти за что. Такой подход имеет место быть в деятельности контролирующих органов. Нам нужно менять отношение к делу», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Чаще всего проверки касаются легального бизнеса. Теневой же остается без внимания органов государственного контроля, недостаточная заинтересованность к их деятельности приводит к негативным последствиям.
«Они касались, прежде всего, несоблюдения порядка формирования плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, несвоевременного и неполного размещения сведений о проверках хозяйствующих субъектов в едином реестре, привлечение субъекта малого предпринимательства к административной ответственности в виде штрафов», - пояснила прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.
Решением проблемы может стать переход к современной партнерской модели. Предполагается, что в ней контролирующие органы совместно с бизнесом будут работать над предупреждением кризисных ситуаций.
«Это означает переход от сплошных проверок к выборочным, основанные на степени потенциального риска и вреда, которые могут проявиться в ходе деятельности предприятия», - объяснил заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин.
В таком формате работы особое внимание будет уделено минимизации ущерба для жизни и здоровья граждан, а также сокращению материальных потерь с учетом класса объекта. В 2017 году региональными органами государственного контроля предприятия были распределены по категориям риска и опасности. В 2018 году планируется провести несколько проверок объектов с высокой степенью риска причинения вреда.
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