23 апреля 2018, 19:41Общество

Губернатор предложил организовывать в ТЦ музыкальные площадки

В торговых центрах Пензы планируют организовать специальные музыкальные площадки, где смогут выступать начинающие артисты. С такой инициативой в ходе оперативного совещания выступил Иван Белозерцев.

«Уверен, что это будет формировать население в плане культуры. Люди будут приходить в торговый центр не только что-то купить, но и послушать выступление начинающих артистов», - сказал губернатор.

Иван Белозерцев сообщил, что руководитель одного из торговых центров на улице Московской готов начать такую практику на территории своего учреждения. В свою очередь, министр культуры и туризма Татьяна Курдова отметила, что подобный проект уже действует на площадках двух крупных коммерческих объектов областного центра.

Общество
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