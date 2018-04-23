Губернатор предложил организовывать в ТЦ музыкальные площадки

«Уверен, что это будет формировать население в плане культуры. Люди будут приходить в торговый центр не только что-то купить, но и послушать выступление начинающих артистов», - сказал губернатор.



Иван Белозерцев сообщил, что руководитель одного из торговых центров на улице Московской готов начать такую практику на территории своего учреждения. В свою очередь, министр культуры и туризма Татьяна Курдова отметила, что подобный проект уже действует на площадках двух крупных коммерческих объектов областного центра.