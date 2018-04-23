Губернатор предложил организовывать в ТЦ музыкальные площадки

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23 апреля 2018, 19:41Общество
В торговых центрах Пензы планируют организовать специальные музыкальные площадки, где смогут выступать начинающие артисты. С такой инициативой в ходе оперативного совещания выступил Иван Белозерцев.
«Уверен, что это будет формировать население в плане культуры. Люди будут приходить в торговый центр не только что-то купить, но и послушать выступление начинающих артистов», - сказал губернатор.
Иван Белозерцев сообщил, что руководитель одного из торговых центров на улице Московской готов начать такую практику на территории своего учреждения. В свою очередь, министр культуры и туризма Татьяна Курдова отметила, что подобный проект уже действует на площадках двух крупных коммерческих объектов областного центра.
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