Губернатор предложил организовать в регионе День поставщика

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19 сентября 2018, 19:19Общество
На полках пензенских магазинов стало больше продуктов местного производства, в том числе расширился и ассортимент. При этом цены на продукты социальной группы, в которую входят некоторые виды круп, хлеба, масла и овощей, имеют минимальную торговую наценку.
Взаимодействие между представителями крупных торговых сетей и местными аграриями стало более эффективным. Об этом можно судить по широкому ассортименту пензенской продукции, представленной на полках сетевых магазинов. Кондитерские, хлебобулочные, колбасные, макаронные изделия, молочная продукция, картофель и овощи - все это пользуется у покупателей большим спросом.
«Существенно улучшилась презентабельность продукции. Позиции на полках изменились. Кроме сетевых магазинов, на территории региона продолжают действовать ярмарки разных форматов», - рассказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.
Только за восемь месяцев 2018 года в регионе заключили около 500 договоров на поставку пензенских товаров в известные торговые сети. Губернатор призвал расширять ассортимент на прилавках, при этом его необходимо ярко маркировать и выкладывать на так называемых «золотых полках». На заседании отметили, что одна из главных задач - помочь малому бизнесу с реализацией своей продукции.
«Понятно, что по объему они не могут покрыть всю область, но вполне способны увеличить количество рабочих мест, открыть новые площадки, приобрести дополнительное оборудование, ведь это очень важно», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Для популяризации товаров местного производства, в том числе, и за пределами региона Иван Белозерцев предложил ежегодно проводить в области День поставщика.
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