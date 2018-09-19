Губернатор предложил организовать в регионе День поставщика

На полках пензенских магазинов стало больше продуктов местного производства, в том числе расширился и ассортимент. При этом цены на продукты социальной группы, в которую входят некоторые виды круп, хлеба, масла и овощей, имеют минимальную торговую наценку.

Взаимодействие между представителями крупных торговых сетей и местными аграриями стало более эффективным. Об этом можно судить по широкому ассортименту пензенской продукции, представленной на полках сетевых магазинов. Кондитерские, хлебобулочные, колбасные, макаронные изделия, молочная продукция, картофель и овощи - все это пользуется у покупателей большим спросом.

«Существенно улучшилась презентабельность продукции. Позиции на полках изменились. Кроме сетевых магазинов, на территории региона продолжают действовать ярмарки разных форматов», - рассказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Только за восемь месяцев 2018 года в регионе заключили около 500 договоров на поставку пензенских товаров в известные торговые сети. Губернатор призвал расширять ассортимент на прилавках, при этом его необходимо ярко маркировать и выкладывать на так называемых «золотых полках». На заседании отметили, что одна из главных задач - помочь малому бизнесу с реализацией своей продукции.

«Понятно, что по объему они не могут покрыть всю область, но вполне способны увеличить количество рабочих мест, открыть новые площадки, приобрести дополнительное оборудование, ведь это очень важно», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Для популяризации товаров местного производства, в том числе, и за пределами региона Иван Белозерцев предложил ежегодно проводить в области День поставщика.