Губернатор предложил новые меры для решения вопроса со стоимостью проезда

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на совещании в правительстве поручил рассмотреть возможность приобретения 100 современных автобусов большой вместимости для муниципального автотранспортного предприятия.

«Часть перевозчиков подняла провозную плату, но люди от этого страдать не должны. Поэтому мы примем решения, которые будут способствовать улучшению качества обслуживания граждан и поддержанию стабильной цены на проезд», - подчеркнул губернатор.

Он поручил оперативно проработать этот вопрос, сообщает пресс-центр облправительства.

«Кроме того, необходимо обратиться в прокуратуру для проверки законности принятых перевозчиками решений о повышении тарифов на проезд в маршрутных такси и автобусах», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Напомним, с 8 июля на ряде маршрутов общественного транспорта в Пензе выросла стоимость проезда.

Однако правительство Пензенской области и мэрия считают на маршрутах регулярных перевозок города Пензы, обслуживаемых ООО «Компания Дилижанс», ООО ТК «Дилижанс», ООО «Корпорация Дилижанс», ООО «Автокомбинат» и ИП Румянцевой Л.Л., необоснованным.

Администрация города направляла запросы в УФАС и прокуратуру относительно обоснованности повышения стоимости проезда. Также запрос в антимонопольный орган сделало и информационное агентство «Пенза-Пресс».

В пресс-центре добавили, что в ближайшее время, по поручению Ивана Белозерцева, городской администрацией будут подготовлены и приняты изменения в документ планирования регулярных перевозок города Пензы. В частности, планируется изменение вида регулярных перевозок по 18 маршрутам с перевозок по нерегулируемым тарифам на перевозки по регулируемым тарифам. После принятия данных мер компании, осуществляющие перевозки по данным маршрутам, будут за 180 дней уведомлены о прекращении их свидетельства об осуществлении перевозок по регулярным муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам, пишет ИА «Пенза-Пресс».