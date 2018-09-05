Губернатор предложил использовать опыт Кузнецка в благоустройстве Пензы

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05 сентября 2018, 13:36Образование
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 5 сентября в ходе рабочей поездки в Кузнецк осмотрел реконструированный культурно-досуговый комплекс «Нескучный сад».
Как сообщает пресс-центр областного правительства, на благоустройство комплекса направили более 6 млн рублей (из федерального и областного бюджетов).
Здесь реконструировали ограждение, восстановили исторический облик центрального входа, заменили асфальтовое покрытие.
«В 2018 году за счёт средств бюджета и собственных средств парка реконструировано освещение центральной аллеи. С помощью привлеченных финансов установлен новый фонтан», - отмечают в пресс-центре.
Губернатор положительно оценил проведенную работу. Он уточнил параметры установленного в парке фонтана, изготовленного из прессованного гранита с бетоном.
«Стоимость объекта невелика, а эффект хороший – фонтан стал парка. Он создает особую атмосферу. Давайте подумаем, как использовать хороший опыт Кузнецка в областном центре, на территории региона. Мы могли бы определить общественные места, разработать несколько вариантов конструкции и установить малобюджетные фонтаны, другие арт-объекты в разных городских микрорайонах», - сказал Иван Белозерцев, дав соответствующие поручения ответственным лицам.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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