Губернатор предложил использовать опыт Кузнецка в благоустройстве Пензы

Как сообщает пресс-центр областного правительства, на благоустройство комплекса направили более 6 млн рублей (из федерального и областного бюджетов).

Здесь реконструировали ограждение, восстановили исторический облик центрального входа, заменили асфальтовое покрытие.

«В 2018 году за счёт средств бюджета и собственных средств парка реконструировано освещение центральной аллеи. С помощью привлеченных финансов установлен новый фонтан», - отмечают в пресс-центре.

Губернатор положительно оценил проведенную работу. Он уточнил параметры установленного в парке фонтана, изготовленного из прессованного гранита с бетоном.

«Стоимость объекта невелика, а эффект хороший – фонтан стал парка. Он создает особую атмосферу. Давайте подумаем, как использовать хороший опыт Кузнецка в областном центре, на территории региона. Мы могли бы определить общественные места, разработать несколько вариантов конструкции и установить малобюджетные фонтаны, другие арт-объекты в разных городских микрорайонах», - сказал Иван Белозерцев, дав соответствующие поручения ответственным лицам.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».