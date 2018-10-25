Губернатор предложил адресно работать с людьми из групп риска

Площадкой для обсуждения актуальных проблем профилактики правонарушений стала областная библиотека имени Лермонтова. Форум организовали совместно Правительство региона и прокуратура. В своем приветственном слове губернатор одной из главных причин, провоцирующих на совершение преступлений, назвал социальный фактор. И предложил тесно и адресно работать с людьми из так называемых групп риска.

«Например, человек входит в эту группу, употребляет спиртное, ведет асоциальный образ жизни, нигде не работает, это говорит о том, что он может оставить открытым газ, который спровоцирует взрыв», - сказал губернатор.

В Пензенской области на особом учете правоохранителей стоят 418 человек, представляющих опасность для общества. Они рискуют пойти на повторное преступление часто потому, что не имеют стабильного заработка. В связи с этим в сфере профилактики правонарушений серьезной назвали проблему безработицы, особенно среди бывших заключенных. Один из рычагов для ее решения - региональный закон о квотировании рабочих мест на предприятиях для этой категории граждан.

«В соответствии с этим законом, были трудоустроены порядка 370 человек, но некоторые работодатели находят лазейки, уловки, чтобы отказать и не принять на свое производство гражданина, который вернулся из мест лишения свободы», - рассказал начальник управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Валерий Муругов.

Подробно обрисовала криминогенную ситуацию в Пензенской области прокурор Наталья Канцерова. По ее словам, в регионе снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений, но при этом стало больше тех, которые совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

«Половина преступлений совершается против собственности, треть - против жизни и здоровья, и почти каждое второе - под воздействием алкоголя», - отметила она.

«Действенным средством предупреждения преступности является административный надзор за наиболее опасной категорией лиц, освободившихся из мест лишения свободы», - сказал заместитель начальника полиции УМВД России по Пензенской области Николай Сармин.

Ежегодно набирает обороты совместная профилактическая работа государственных и общественных структур. Чтобы она велась более системно, губернатор предложил подготовить отдельный закон Пензенской области - о профилактике правонарушений. На его разработку уйдет около двух месяцев.