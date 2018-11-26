Губернатор поздравил жительниц региона с Днем матери

Жительницы Пензенского региона продолжают принимать поздравления с Днем матери. На торжественный прием пригласили многодетных и мам, воспитывающих приемных детей, представительниц семейных династий и тех, кому удалось вырастить героев, ученых и успешных бизнесменов. За непростой материнский труд женщин поблагодарил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Галину Коневу мамой называют 15 детей. Кроме своих двоих сыновей вместе с супругом она воспитывает 13 приемных девочек и мальчиков.

«Нужно любить всех, независимо от того, свои они или нет, для нас не существует таких понятий. Они давно привыкли друг к другу. Мы с мужем присматриваем за старшими, а они, в свою очередь, за младшими», - рассказали жители Кузнецка Евгений и Галина Коневы.

На торжественный прием пригласили десять матерей. И каждой было, что рассказать. Галина Канарейкина вырастила не только двоих своих детей, а также несколько поколений чужих, проработав два десятка лет в школе №77. Ее дружная семья - династия учителей физкультуры.

«Мы все ведем один предмет, и работаем в одной школе, где и достигли высоких результатов», - сказала она.

Поздравляя женщин с их праздником, губернатор Иван Белозерцев отметил, что материнское сердце всегда бьется беспокойно. За самопожертвование и бесконечную любовь к детям, мам необходимо поощрять и поддерживать, тем более, если они создают благополучные и творческие семьи.

«Очень важно, чтобы государства в лице правительства и муниципальных образований создавали для семьи, для мам возможность быть уверенными в том, что их поддержат, помогут с работой и ребенком», - отметил губернатор.

Глава региона рассказал о социальных программах, которые направлены на поддержку многодетных семей. Так, на прошлой неделе была принята новая редакция регионального закона, по которой увеличивается денежная выплата для мам, у которых появилась двойня или тройня. Кроме того, установлено новое пособие для молодых мам в возрасте до 24 лет.