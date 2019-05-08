Губернатор поздравил ветерана Алексея Латынова со 100-летним юбилеем

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Алексея Никитовича Латынова. Глава региона озвучил поздравления с наступающим Днем Победы от президента России Владимира Путина, адресованные юбиляру.

«Вы прошли большую жизненную школу, преодолели множество тяжелейших испытаний в военное время, затем самоотверженно восстанавливали страну из руин», - сказа губернатор.

Алексей Никитович Латынов поделился воспоминаниями о том, как воевал на фронте минометчиком. Боевой опыт получил еще на Финской войне, где был ранен в ногу. Неоднократно награждался орденами и медалями.

На встрече с ветераном глава региона подчеркнул важность сохранения исторической памяти среди подрастающего поколения.