Губернатор поздравил судебных приставов с праздником

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
01 ноября 2017, 12:04Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил судебных приставов с профессиональным праздником.
«История становления и развития института судебных приставов наполнена яркими примерами подлинного профессионализма, стойкости и мужества, проявленных вашими коллегами при выполнении задач государственной важности. Менялись времена и эпохи, но неизменным остается главное содержание работы - защита прав и законных интересов граждан и организаций.
Год от года растут показатели вашей деятельности – количество оконченных исполнительных производств, процент взыскания сумм по исполнительным документам и исполненных судебных актов.
В этот торжественный день выражаю вам искреннюю благодарность за добросовестный труд, честное выполнение служебного долга, верность избранному делу!», - говорится в поздравлении.
Глава региона пожелал судебным приставам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и успешной работы на благо Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
01 ноября 2017, 12:34В Пензе подростка будут судить за кражу из квартиры
01 ноября 2017, 12:04Губернатор поздравил судебных приставов с праздником
01 ноября 2017, 11:32Белозерцев: Высокая оценка президента - стимул для дальнейшей работы
01 ноября 2017, 11:03Мокшанцы рассказали губернатору о плохих дорогах и проблемах с водой
01 ноября 2017, 10:34В Мокшане, помимо роз, начали выращивать герберы
01 ноября 2017, 10:07В Тамале «ВАЗ» сбил пешехода
01 ноября 2017, 09:31В Кижеватово перезахоронят останки участника ВОВ Павла Бизикова
31 октября 2017, 19:39В Пензе задержали распространителей крупной партии наркотиков