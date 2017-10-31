01 ноября 2017, 12:04Общество Губернатор поздравил судебных приставов с праздником Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил судебных приставов с профессиональным праздником.

«История становления и развития института судебных приставов наполнена яркими примерами подлинного профессионализма, стойкости и мужества, проявленных вашими коллегами при выполнении задач государственной важности. Менялись времена и эпохи, но неизменным остается главное содержание работы - защита прав и законных интересов граждан и организаций.

Год от года растут показатели вашей деятельности – количество оконченных исполнительных производств, процент взыскания сумм по исполнительным документам и исполненных судебных актов.

В этот торжественный день выражаю вам искреннюю благодарность за добросовестный труд, честное выполнение служебного долга, верность избранному делу!», - говорится в поздравлении.

Глава региона пожелал судебным приставам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и успешной работы на благо Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/2017/11/1/8401393