30 апреля 2019, 13:33Общество

Губернатор поздравил сотрудников пожарной охраны

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил сотрудников пожарной охраны с профессиональным праздником.

По словам главы региона, их мужество, стойкость, профессионализм позволяют предотвращать трагедии, спасать жизни.

«По праву многие из вас удостоены государственных и ведомственных наград, снискали заслуженный авторитет у жителей Пензенской области.

Особые слова благодарности адресую славным ветеранам. Ваши обширные знания и накопленный бесценный опыт, активная гражданская позиция помогают в воспитании достойной молодой смены, способствуют решению ответственных задач, стоящих перед пожарной охраной России», - отметил Иван Белозерцев.

Он пожелал представителям этой профессии крепкого здоровья, благополучия и счастья, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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