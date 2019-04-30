Губернатор поздравил сотрудников пожарной охраны

По словам главы региона, их мужество, стойкость, профессионализм позволяют предотвращать трагедии, спасать жизни.

«По праву многие из вас удостоены государственных и ведомственных наград, снискали заслуженный авторитет у жителей Пензенской области.

Особые слова благодарности адресую славным ветеранам. Ваши обширные знания и накопленный бесценный опыт, активная гражданская позиция помогают в воспитании достойной молодой смены, способствуют решению ответственных задач, стоящих перед пожарной охраной России», - отметил Иван Белозерцев.

Он пожелал представителям этой профессии крепкого здоровья, благополучия и счастья, пишет ИА «Пенза-Пресс».