Губернатор поздравил сотрудников пожарной охраны

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30 апреля 2019, 13:33Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил сотрудников пожарной охраны с профессиональным праздником.
По словам главы региона, их мужество, стойкость, профессионализм позволяют предотвращать трагедии, спасать жизни.
«По праву многие из вас удостоены государственных и ведомственных наград, снискали заслуженный авторитет у жителей Пензенской области.
Особые слова благодарности адресую славным ветеранам. Ваши обширные знания и накопленный бесценный опыт, активная гражданская позиция помогают в воспитании достойной молодой смены, способствуют решению ответственных задач, стоящих перед пожарной охраной России», - отметил Иван Белозерцев.
Он пожелал представителям этой профессии крепкого здоровья, благополучия и счастья, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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