Губернатор поздравил сотрудников органов безопасности с праздником

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20 декабря 2018, 09:32Бизнесновости
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником.
Глава региона отметил, что это праздник настоящих профессионалов, стойких и смелых людей, тех, кто самоотверженно защищает безопасность и суверенитет государства.
«Вы вносите достойный вклад в дальнейшее укрепление российской государственности, сохранение территориальной целостности страны. Год от года наращиваете усилия в борьбе с политическим экстремизмом, террористическими угрозами, организованной преступностью, коррупцией. Одним из приоритетов вашей работы является всемерное развитие экономического потенциала Пензенской области», - говорится в поздравлении.
Иван Белозерцев отметил, что сотрудников органов безопасности отличают преданность Отчизне и народу, мужество в борьбе с преступными посягательствами на законные права и свободы граждан, принципиальность, компетентность, взаимовыручка.
Губернатор поблагодарил их за службу и пожелал здоровья, благополучия, удачи и успешной деятельности на благо Отечества, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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