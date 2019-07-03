Губернатор поздравил сотрудников ГИБДД с праздником

Губернатор Иван Белозерцев поздравил сотрудников и ветеранов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Пензенской области с профессиональным праздником.

«Ваша служба играет в обществе важную социальную роль. Вы внимательно следите за обеспечением порядка и безопасности на региональных дорогах, за неуклонным соблюдением правил дорожного движения, успешно предотвращаете и ликвидируете аварийные ситуации. Сбережение жизни и здоровья людей – вот главный стимул для вашей эффективной работы», - говорится в поздравлении.

Особые слова признательности и благодарности Иван Белозерцев адресовал ветеранам службы – за укрепление правопорядка и сохранение традиций ГИБДД.

Всем сотрудникам Госавтоинспекции глава региона пожелал крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи и плодотворной деятельности на благо Отечества, пишет ИА «Пенза-Пресс».