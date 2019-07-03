Губернатор поздравил сотрудников ГИБДД с праздником

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
03 июля 2019, 09:31Бизнесновости
Губернатор Иван Белозерцев поздравил сотрудников и ветеранов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Пензенской области с профессиональным праздником.
«Ваша служба играет в обществе важную социальную роль. Вы внимательно следите за обеспечением порядка и безопасности на региональных дорогах, за неуклонным соблюдением правил дорожного движения, успешно предотвращаете и ликвидируете аварийные ситуации. Сбережение жизни и здоровья людей – вот главный стимул для вашей эффективной работы», - говорится в поздравлении.
Особые слова признательности и благодарности Иван Белозерцев адресовал ветеранам службы – за укрепление правопорядка и сохранение традиций ГИБДД.
Всем сотрудникам Госавтоинспекции глава региона пожелал крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи и плодотворной деятельности на благо Отечества, пишет ИА «Пенза-Пресс».
03 июля 2019, 14:36В УФАС пока не нашли сговора перевозчиков Пензы
03 июля 2019, 14:06Пензастат обнародовал данные о получивших жилье семьях
03 июля 2019, 13:36Юных пензенцев будут лечить с помощью новейшего оборудования
03 июля 2019, 13:04В центре Пензы установят больше урн
03 июля 2019, 12:34Появились фото с места смертельного пожара в Сосновке
03 июля 2019, 12:03«Желудок сдавил легкие». Пензенцы рассказали о котике с жуткой болезнью
03 июля 2019, 11:44Депутат «ЕР» Сергей Есяков провел прием граждан
03 июля 2019, 11:33В СКР прокомментировали смерть мужчины в Сосновке