Губернатор поздравил росгвардейцев с праздником

«Сохраняя и приумножая славные традиции предшественников - солдат и офицеров внутренних войск, вы решаете важные и ответственные задачи – твердо стоите на страже государственной и общественной безопасности, неуклонного соблюдения законных прав и интересов граждан России. Вы даете отпор любым вызовам международного терроризма и экстремизма, надежно обеспечиваете покой и мирный труд соотечественников.

Основой таких свершений стали свойственные вам прекрасные качества - высочайший профессионализм, мужество и стойкость, неизменная верность долгу и присяге.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейших успехов в служении Отечеству!» - говорится в поздравлении.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».