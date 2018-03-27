Губернатор поздравил росгвардейцев с праздником

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
27 марта 2018, 09:32Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации с праздником.
«Сохраняя и приумножая славные традиции предшественников - солдат и офицеров внутренних войск, вы решаете важные и ответственные задачи – твердо стоите на страже государственной и общественной безопасности, неуклонного соблюдения законных прав и интересов граждан России. Вы даете отпор любым вызовам международного терроризма и экстремизма, надежно обеспечиваете покой и мирный труд соотечественников.
Основой таких свершений стали свойственные вам прекрасные качества - высочайший профессионализм, мужество и стойкость, неизменная верность долгу и присяге.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейших успехов в служении Отечеству!» - говорится в поздравлении.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
27 марта 2018, 16:36После трагедии в Кемерово в Пензенской области проверят почти 3 тысячи объектов
27 марта 2018, 16:04В Пензенской области разберутся с игровыми зонами в торговых центрах
27 марта 2018, 15:34В Пензе безработных обучают востребованным профессиям
27 марта 2018, 15:04В центре Пензы столкнулись две иномарки, разыскиваются очевидцы
27 марта 2018, 14:34В Тамалинском районе в огне погибли два пенсионера
27 марта 2018, 14:03В центре Пензы иномарка провалилась под воду. ФОТО
27 марта 2018, 13:33Пензенец взял «бронзу» на международном турнире по киокусинкай
27 марта 2018, 13:02В Пензе на стоянке автомобилю прострелили стекло