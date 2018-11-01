Губернатор поздравил ПГУ с 75-летием

«Вы внимательно относитесь к обращениям промышленных предприятий с точки зрения требований к подготовке специалистов. Это позволяет готовить кадры, которые сегодня нужны для развития экономики региона, промышленности и бизнеса. Конечно, у нас есть проблемные вопросы, но их мы решаем и будем решать в повседневной деятельности», сказал Иван Белозерцев.

Он отметил важность научных разработок, повышения конкурентоспособности вуза по сравнению с университетами в других регионах.

«Каждый сидящий в зале достоин награды. Хочу обратить внимание, что ректор Александр Гуляков стал Почетным гражданином Пензенской области, а президент университета Владимир Волчихин – Почетный гражданин Пензы. Это уважение не только к ним, а ко всему коллективу за многолетний профессиональный труд», - добавил Иван Белозерцев.

Лучшие работники получили благодарности и награды, пишет ИА «Пенза-Пресс».