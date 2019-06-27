Губернатор поздравил пензенскую молодежь с праздником

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27 июня 2019, 10:01Общество
Губернатор Пензенской области поздравил местных жителей с Днем молодежи.
«Современная Россия по праву гордится своей молодежью, вашей образованностью, целеустремленностью, энергией, патриотизмом, бережным отношением к духовному и культурному наследию дедов и отцов.
Вы уверенно занимаете передовые позиции в науке, промышленности, сельском хозяйстве, малом и среднем бизнесе, социальной сфере, культуре, спорте», - говорится в поздравлении.
Он отметил, что основой для таких достижений служит активная гражданская позиция, креативность, восприимчивость к инновационным процессам, чувства личной причастности к судьбе Отчизны и ответственности за нее, сообщает пресс-центр регионального правительства.
«Работе с молодежью, выявлению лидеров в молодежной среде мы уделяем большое внимание, всемерно содействуем реализации ваших перспективных планов и проектов. И это не случайно, ведь именно подрастающее поколение способно в будущем развивать нашу страну и регион», - добавил губернатор.
Иван Белозерцев пожелал пензенцам здоровья, счастья, благополучия, удачи во всех делах и начинаниях, исполнения заветных желаний, успехов в учебе и труде на благо Родины, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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