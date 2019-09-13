Губернатор поздравил пензенский мединститут с юбилеем

«За 20 лет институт прошел огромный путь в своем становлении, подготовке хороших врачей. Открытие медицинского вуза стало своеобразным спасением не только для нашего, но и для соседних регионов», - сказал губернатор Иван Белозерцев.

Он отметил, что в институте готовят квалифицированные кадры, занимаются научной деятельностью, что в целом определяет хорошие перспективы для развития медицинской отрасли, сообщили в пресс-центре облправительства.

Иван Белозерцев сообщил, что принято решение о строительстве лечебно–образовательного корпуса рядом с областной клинической больницей имени Н.Н. Бурденко. В нем будут учиться студенты и получать медицинскую помощь жители Пензенского региона.

«В рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» для региона выделяются большие финансовые средства, которые идут, в том числе, и на развитие здравоохранения. При федеральной поддержке приобретается современное оборудование, повышается квалификация врачей, идет ремонт и строительство больниц и поликлиник, строительство ФАПов, кроме того, в ближайшее время приступим к строительству ПЭТ КТ на базе онкологического центра», - сообщил глава региона.

Медицинский факультет открыли в 1999 году на базе ПГУ. В 2003-м он был преобразован в медицинский институт. Подготовка ведется по пяти направлениям: «Лечебное дело», «Фармация», «Стоматология», «Медицинская кибернетика», «Педиатрия». Ежегодно в институте обучается порядка 4,5 тысяч человек, пишет ИА «Пенза-Пресс».