Губернатор поздравил пензенских пограничников с праздником

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
28 мая 2019, 13:33Общество
28 мая в России отмечают День пограничника. Губернатор Иван Белозерцев поздравил пензенцев с праздником.
«Во все времена защита священных рубежей нашей великой Родины была и остается важнейшим залогом национальной безопасности. Воин-пограничник неизменно служит олицетворением мужества, самоотверженности и стойкости, верности долгу и присяге», - сказано в поздравлении.
Иван Белозерцев отметил, что подвиги отважных героев-пограничников навсегда останутся в памяти народа.
«Заветам прославленных ветеранов верны молодые российские солдаты и офицеры. Вы находитесь на переднем крае борьбы с международными террористическими угрозами и вызовами, наркобизнесом, нелегальной миграцией, контрабандой. И достойно справляетесь с такими ответственными задачами», - добавил он.
Губернатор пожелал пограничникам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, мирного неба над головой и дальнейших успехов в служении Отчизне, сообщили в пресс-центре облправительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
28 мая 2019, 17:06Много крови. Появились подробности жуткого ДТП на ул. Измайлова
28 мая 2019, 16:36Пензенская станция скорой помощи работает в штатном режиме - Атякшев
28 мая 2019, 16:04Известный пензенский врач прокомментировал ситуацию на областной станции скорой помощи...
28 мая 2019, 15:57Единороссы проверят состояние детских площадок
28 мая 2019, 15:34«В агонии». Женщина оказалась под колесами авто по дороге в Ахуны
28 мая 2019, 15:04На ул. Куйбышева иномарка сбила пенсионерку
28 мая 2019, 14:34Пенсионерку из Земетчинского района лишили почти 200 тыс. руб
28 мая 2019, 14:03В Пензе установят мемориальную доску заслуженному мелиоратору