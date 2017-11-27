27 ноября 2017, 19:02Общество Губернатор поздравил пензенских мам с праздником 26 ноября в России отметили один из самых важных семейных праздников - День матери. Пензенским мамам слова благодарности адресовали первые лица региона. Губернатор поздравил многодетных мам, а также самых спортивных, музыкальных, и тех, чьи дети стали победителями международных и всероссийских Олимпиад.

Слова благодарности и признания в любви Елена слышит от своих детей не только в праздники, а каждый день, десятки раз. Еще бы, у нее четверо ребятишек - две дочки и двое сыновей. Переживает, что в 2017 году в День матери не все в сборе: старшая приболела. Но, говорят, что такое в семье Гриценко бывает редко. «Всегда быть вместе и заботиться друг о друге» - вот их девиз.

«Старшие помогают учить уроки маленьким, играют с ними, старшая дочка учит младшую пришивать пуговицы, а старший сын учит младшего мастерить пистолеты, деревяшки, весело проводят досуг и абсолютно во всем друг другу помогают», - рассказала многодетная мама Елена Гриценко.

Самые примерные пензенские мамы и их семьи по традиции собрались вместе. Среди гостей - Мария Самокутяева. У нее уже два взрослых сына. Рядом - младший, а старший сейчас далеко от Пензы - в Звездном городке. Александру Самокутяеву, известному летчику-космонавту, приезжать в родной город удается не часто. Мама не расстраивается, ведь быть космонавтом - мечта сына с детства.

«Ходил в детский садик - туда привезли шефа, раньше были шефы завода ЗИФ, ракету. Так он эту ракету оккупировал и говорил – «Это моя!» и никого не подпускал», - поделилась Мария Самокутяева.

Многодетных матерей и тех, чьи дети достигли успехов в учебе, спорте или профессиональной деятельности, поздравили первые лица региона. Как отметил губернатор: «Если задача мамы - заботиться о своем ребенке всю жизнь, то дело детей - всегда беречь мамино сердце».

«Когда мы болели, мама переживала больше всего, потому что это мама! Потому что это ребенок, которого она носила под свои сердцем. И она радуется успехам своего ребенка и огорчается, когда что-то не получается, все это ложится на сердце матери», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В этот день 11 пензенских мам рассказали о своей судьбе, семьях и достижениях. И все истории объединяла большая гордость за детей. Ведь для каждой женщины, каких бы успехов она ни добилась, самое главное достижение - быть мамой.

Общество

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