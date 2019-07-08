Губернатор поздравил пензенцев с Днем семьи, любви и верности

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08 июля 2019, 10:33Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности.
«В нашей стране этот прекрасный праздник год от года становится все более популярным. Семья, созданная на чувствах взаимной любви, нежности и заботы, во все времена была и остается надежной основой общества, хранительницей культурных ценностей и духовно-нравственных традиций.
Искреннюю признательность выражаю всем семьям, воспитывающим детей, в том числе - приемных. Ведь именно в семье формируются внутренний мир, характер и интересы ребенка, воспитываются трудолюбие, уважение к старшим, любовь к нашей великой Родине», - говорится в поздравлении.
Иван Белозерцев добавил, что укрепление института семьи, поддержка материнства и детства, улучшение демографической ситуации - приоритетные вопросы для органов власти Пензенской области, сообщает пресс-центр регионального правительства.
«Пусть верность и преданность, понимание, поддержка станут верными спутниками вашей жизни на долгие годы!» - сказал губернатор.
Глава региона пожелал пензенцам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира и согласия, удачи во всех делах и начинаниях, много светлых и радостных дней, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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