Губернатор поздравил пензенцев с Днем семьи, любви и верности

«В нашей стране этот прекрасный праздник год от года становится все более популярным. Семья, созданная на чувствах взаимной любви, нежности и заботы, во все времена была и остается надежной основой общества, хранительницей культурных ценностей и духовно-нравственных традиций.

Искреннюю признательность выражаю всем семьям, воспитывающим детей, в том числе - приемных. Ведь именно в семье формируются внутренний мир, характер и интересы ребенка, воспитываются трудолюбие, уважение к старшим, любовь к нашей великой Родине», - говорится в поздравлении.

Иван Белозерцев добавил, что укрепление института семьи, поддержка материнства и детства, улучшение демографической ситуации - приоритетные вопросы для органов власти Пензенской области, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Пусть верность и преданность, понимание, поддержка станут верными спутниками вашей жизни на долгие годы!» - сказал губернатор.

Глава региона пожелал пензенцам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира и согласия, удачи во всех делах и начинаниях, много светлых и радостных дней, пишет ИА «Пенза-Пресс».