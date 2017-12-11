12 декабря 2017, 11:09Общество Губернатор поздравил пензенцев с Днем Конституции Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Днем Конституции Российской Федерации.

«Основной Закон страны, как и государственный герб, флаг и гимн, – ее подлинный символ. Он в полной мере отражает идеи и ценности нашего общества, надежно обеспечивает гражданский мир и согласие, законные права и свободы человека, гарантирует сохранение исторически сложившегося единства многонационального народа.

Выражаю уверенность, что вместе мы сможем добиться еще более масштабных успехов в развитии социально-экономического потенциала Отечества, приумножим его величие и славу.

Залогом этому послужат наш добросовестный труд, активная гражданская позиция, патриотизм, ответственность каждого за настоящее и будущее великой Родины», - говорится в поздравлении, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Иван Белозерцев пожелал жителям региона здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо России и Пензенской области.

Общество

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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/56845/

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