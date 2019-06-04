Губернатор поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам

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04 июня 2019, 10:01Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам – завершением поста в благословенный месяц Рамадан.
«Для каждого мусульманина Ураза-Байрам - один из главных религиозных праздников, который является неотъемлемой частью бесценного наследия предков. В этот священный день сила веры и духовного обновления напоминает о вечных нравственных ценностях - добре, справедливости, сострадании и милосердии.
Выражаю уверенность, что тот запас духовных сил и созидательной энергии, который вы обрели, соблюдая заповеди поста, послужит дальнейшему упрочнению взаимопонимания и социальной стабильности, процветанию родного края.
Пусть великий праздник Ураза-байрам принесёт в каждый дом благополучие и счастье!» - говорится в поздравлении.
Глава региона пожелал мусульманам крепкого здоровья, процветания, новых успехов во всех делах и начинаниях, сообщает пресс-центр облправительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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