Губернатор поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам – завершением поста в благословенный месяц Рамадан.

«Для каждого мусульманина Ураза-Байрам - один из главных религиозных праздников, который является неотъемлемой частью бесценного наследия предков. В этот священный день сила веры и духовного обновления напоминает о вечных нравственных ценностях - добре, справедливости, сострадании и милосердии.

Выражаю уверенность, что тот запас духовных сил и созидательной энергии, который вы обрели, соблюдая заповеди поста, послужит дальнейшему упрочнению взаимопонимания и социальной стабильности, процветанию родного края.

Пусть великий праздник Ураза-байрам принесёт в каждый дом благополучие и счастье!» - говорится в поздравлении.

Глава региона пожелал мусульманам крепкого здоровья, процветания, новых успехов во всех делах и начинаниях, сообщает пресс-центр облправительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».