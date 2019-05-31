Губернатор поздравил «Лагуну-УОР» с победой на кубке России

Пензенские мини-футболистки выиграли первый трофей с 2015 года. В Тюмени проходил «Финал четырех» кубка России среди женщин, победителем которого стала «Лагуна-УОР». С победой в турнире, а также с завершением сезона 2018/2019, игроков и тренеров «желто-синих» поздравил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Еще неделю назад они покоряли вершины кубка России по мини-футболу. Вновь финал с питерской «Авророй» и снова все решает один мяч, однако в этот раз он склонил чашу весов в пользу пензенской «Лагуны-УОР». Теперь они могут ненадолго забыть об играх и турнирных раскладах, а вместо спортивной формы надеть вечерние платья. В Губернаторский дом команда приехала в полном составе. Не досчитались только главного тренера. Как отметили собравшиеся, этот успех «Лагуны-УОР» - еще одна составляющая развития мини-футбола во всем регионе.

«Мини-футбол» в Пензенской области находится на высоком уровне. Если смотреть по рейтингу в России, то занимаем 15 место, это среди всех команд по этому виду спорта», - рассказал президент МФК «Лагуна-УОР» Виталий Антонов.

На встрече с губернатором нашлось место не только поздравлениям. Представители команды попросили главу региона помочь с обновлением физкультурно-оздоровительного комплекса «Спутник», который долгие годы остается домашней ареной клуба. Кроме того, команде необходим новый автобус. Иван Белозерцев пообещал помочь в решении этих вопросов. Также обсудили вопрос медицинской помощи игрокам.

«Это - на особый контроль. Надо собрать всех тренеров Пензенской области, и все должны знать об этом, чтобы минспорта сопровождало. Скажу министру здравоохранения. Лучшие врачи региона будут оказывать вам помощь в случае получения травмы», - сказал глава региона.

Всем игрокам «Лагуны-УОР» губернатор Иван Белозерцев вручил благодарственные письма. Те, в свою очередь, подарили главе региона мяч, подписанный всеми игроками, шарф и золотую медаль кубка России. Впереди у девушек - отпуск. Подготовку к новому сезону они начнут 15 июля.