Губернатор поздравил Дениса Аблязина с победой на Чемпионате мира

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10 октября 2019, 11:34Спорт
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил гимнаста Дениса Аблязина с победой в составе сборной России на Чемпионате мира.
Об этом глава региона написал в своем Instagram-аккаунте. Он отметил, что сборная России обошла китайцев и японцев и стала первой.
«Наш замечательный спортсмен Денис Аблязин завоевал «золото» на Чемпионате мира в составе сборной России! Эта победа стала первой после 1991 года! От всего сердца поздравляю с этим триумфом!» - написал Иван Белозерцев.
Он также пожелал юным пензенским гимнастам трудолюбия, потому что, по его словам, без этого невозможно добиться успеха в спорте.
Напомним, Чемпионат мира (0+) проходит в Германии с 4 по 13 октября. В общем зачете, по данным на 10 октября, Россия стоит на первом месте, вторую строчку занимает США, а третью – Китай, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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