Губернатор потребовал найти способ повысить пензенцам зарплаты

Доходы жителей Пензенской области увеличились по сравнению с первым кварталом 2017 года на 0,5% и составили 19 646 рублей, расходы уменьшились на 4% и достигли 19293 рублей. Об этом 11 на оперативном совещании в правительстве региона сообщил руководитель Пензастата Максим Уханов. Однако такие цифры не удовлетворили губернатора Ивана Белозерцева.

«Даю поручение зампредам, министрам: работайте, анализируйте ситуацию, запрашивайте данные по зарплате. Почему на одном предприятии зарплата средняя 56 тысяч рублей, а на другом, где показатели не хуже, - 42 тысячи? Надо собирать руководителей, разговаривать с ними. Надо повышать зарплату, тогда молодежь будет приходить и оставаться в регионе.

Кузахметов [Карим Кузахметов - уполномоченный по правам предпринимателей в Пензенской области], не только защищайте интересы предпринимателей, а спрашивайте, сколько они платят работникам. Надо быть активными, творческими и находить решения. Посмотрите по другим регионам. До конца месяца надо провести эти встречи и потом мне доложить», - сказал на оперативном совещании 14 мая глава региона.

Также Иван Белозерцев отметил, что самая низкая зарплата, по данным Пензастата, - в сфере услуг, торговли, и предложил проверить, на платят ли там «в конвертах».

«Министерство труда, приходите в организации, делайте контрольные закупки и спрашивайте людей, платят ли им в конвертах. Люди боятся говорить, чтобы их не выгнали. Спланируйте эту работу до конца месяца, согласуйте с прокуратурой, привлекайте общественность, молодежные организации», - поручил губернатор председателю облправительства Николаю Симонову и зампредам.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».