Губернатор посетил стройплощадки военного госпиталя и Дома офицеров

В Пензе подводят первые итоги строительства двух крупных объектов. На Западной поляне реконструируют бывший Дом офицеров. Планируется, что в 2020 году там будут работать различные секции и кружки. А в Терновке приступили к возведению медицинского центра для военных. Стройплощадки посетил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Масштабная реконструкция бывшего Дома офицеров идет полным ходом. Работы стартовали в середине мая, и уже сделана четверть от запланированного объема на этот год. За два с половиной месяца подрядные организации построили водопровод с новой камерой водоснабжения, начали прокладывать инженерные сети и приступили к внутренним отделочным работам. В здании проводят электричество и делают вентиляцию. К сентябрю на объекте планируют завершить отделку кровли.

«В старом здании был неорганизованный водослив с отводом на цоколь, сейчас кровля изменена, она стала мембранного типа, с внутренним водоотводом», - рассказал заместитель директора генеральной подрядной организации Андрей Зайцев.

Напомним, что после реконструкции на месте Дома офицеров появится центр культурного развития под названием «На Ленинградской». Строение полностью преобразится и увеличится в площади на 1000 квадратных метров. Здание станет выше на два метра, а вестибюль - шире.

«В старой планировке он был зажат. Наверху будет выставочная экспозиция, все будет современно», - сказал главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе.

До конца года на объекте должны полностью смонтировать систему водоснабжения, проложить ливневую канализацию и теплотрассу. В здании - установить окна и витражи. Сейчас на объекте работают представители семи подрядных организаций - всего около 120 человек. По мнению губернатора Ивана Белозерцева, нужно увеличить количество рабочих. Это позволит завершить строительство гораздо раньше намеченного срока. По проекту, досуговый центр должны сдать в конце 2020 года.

«Мне кажется, что можно добавить еще 30-40 человек, чтобы ввести объект в эксплуатацию не к концу года, а, может быть, к маю, или к новому году 2019-го», - предложил Иван Белозерцев.

Глава региона отметил, что готов обеспечить ускоренное финансирование реконструкции объекта, а также поручил продумать благоустройство внутренней территории. Во дворе может появиться летняя сценическая площадка или детское кафе под открытым небом.

Не менее масштабное строительство идет и в Терновке. На территории военного городка №5 возводят новый военный госпиталь на 150 мест. Стоимость проекта - почти три миллиарда рублей. Уже освоено 200 миллионов.

«Здесь 28,9 тысяч квадратных метров, почти как перинатальном центре. На сегодняшний день мы вышли на подкровельное пространство, возведены фундаментные плиты и подвальная часть», - рассказал главный инженер ГУОВ Леонид Персов.

О сроках реализации проекта говорить пока рано. До конца года планируется построить инфекционный корпус, производственно-хозяйственное здание, а также контрольно-пропускные пункты. Уже начали процедуру по закупке медицинского оборудования. В будущем там будет не просто госпиталь, а современный медицинский центр, включающий в себя поликлинику, стоматологическую клинику, судебно-медицинскую криминалистическую лабораторию, медицинский отряд специального назначения и центр государственного санэпиднадзора. Таким образом, военнослужащие смогут получить в одном месте необходимую помощь - от обращения в поликлинику до госпитализации.