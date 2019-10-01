Губернатор посетил с рабочим визитом Шемышейский район

Здравоохранение и образование - сферы, на развитие которых ставки делает руководство Шемышейского района Пензенской области. Капитальный ремонт в школе уже завершен, а вот установка новых ФАПов, а также реконструкция существующих медицинских учреждений продолжаются. С работой районной администрации ознакомился губернатор Иван Белозерцев.

Ежедневно в Шемышейскую участковую больницу обращаются десятки пациентов. С приходом осени количество посетителей только растет: местные и жители окрестных сел проходят вакцинацию и диспансеризацию. Капитальный ремонт больницы проведен восемь лет назад, сейчас руководство медицинского учреждения готовит проектно-сметную документацию на ремонт фасада и коммуникаций. Куда сложнее ситуация обстоит в селе Мордовская Норка. Фельдшерско-акушерский пункт работает всего раз в месяц. Медицинское учреждение осмотрел глава региона. Иван Белозерцев подчеркнул, если проводить ремонт в здании сейчас нецелесообразно, необходимо искать иные способы решения проблемы. Например, открывать передвижные пункты медицинской помощи.

«Если в каждый такой районный населенный пункт приобрести по одной машине, это будет большое подспорье. Они будут выезжать раз в неделю, выполнять объем в дополнение к тому, что у нас есть и флюорографы, и маммографы, и лабораторные комплексы, которые могут раз в месяц осуществлять выезд», - рассказал министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Сейчас в здании, в котором ранее располагались школа, детский сад, дом культуры, работает только ФАП. Остальные помещения остаются невостребованными. Чтобы здание не разрушалось, губернатор посоветовал отдать его местным предпринимателям, которые выступили с предложением открыть там хлебопекарню.

«Если готов бизнес-проект, необходимо сделать предложения, я готов финансировать грантовой поддержкой из бюджета, для того, чтобы они могли открыться», - сказал Иван Белозерцев.

Из больницы с ветерком на школьном автобусе глава региона добрался до рабочего поселка. В таком в Шемышейку на занятия привозят ребят из небольших поселков. Сейчас там обучается более 700 человек. Школьники из младших классов представили главе региона свой проект. Ко Дню Победы они ищут сведения о родственниках, которые защищали Родину. В рамках проекта «А мы из Пензы. Наследники победителей» они создали книгу памяти класса и планируют отправить ее на конкурс.

Пообщавшись с учениками, Иван Белозерцев встретился с педагогами. Глава региона отметил значимость профессии учителя. В преддверии праздника губернатор поздравил всех педагогов, а ветеранам образования вручил благодарности и памятные подарки.