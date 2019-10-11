Губернатор посетил с рабочим визитом Малосердобинский район

В 2019 году на ремонт дома культуры в селе Старое Славкино и лицея в Малой Сердобе было затрачено более девяти миллионов рублей. Обновленные объекты показали губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву в рамках рабочей поездки главы региона в район.

Фойе обновленного культурно-досугового центра украсила овощная и ягодная композиция. Там больше ничего не напоминает о былых временах: у здания заменили кровлю, отремонтировали цоколь, систему вентиляции, потолки, входные группы, провели косметический ремонт помещений.

Дом культуры посещают около 140 человек разного возраста. Преподаватели отмечают, что учреждение может стать базой и для новых кружков. Кроме того, там готовы взять на практику студентов пензенского колледжа искусств.

«Эта тема очень важна. Надо как-то перестраивать работу учреждений культуры и приглашать на практику студентов старшего курса колледжа, чтобы они могли сюда приезжать вместе с преподавателями проводить мастер-классы», - отметил глава региона.

Для студентов администрация сельсовета на время практики готова предоставить общежитие, а также обеспечить их питанием. Губернатор пообещал рассмотреть это предложение совместно с руководством колледжа.

Во время рабочей поездки Иван Белозерцев посетил многопрофильный лицей в районном центре. В 2019-м в учреждении провели капитальный ремонт кровли. Также там появился отдельный класс для занятий детско-юношеского движения юнармейцев.

Общаясь со школьниками, губернатор отметил важность изучения военных дисциплин. Он также рассказал, что на развитие юнармейского движения в лицее в 2020 году будут выделены дополнительные средства в размере 500 тысяч рублей. Изыщут средства и на ремонт дорог в районе. За помощью в решении этой проблемы к губернатору обратились несколько жителей Малосердобинского района в ходе приема граждан. Они попросили установить в селе Чунаки вдоль проходящей через населенный пункт трассы освещение.

«Давайте делать проект, надо посмотреть, сколько это будет стоить. Будем думать», - сказал Иван Белозерцев.

К главе региона за помощью обратились шесть жителей. Решение всех проблемных вопросов губернатор пообещал проконтролировать лично.