Губернатор посетил пензенский лагерь «Солнечная долина»

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в рамках рабочего выезда посетил «Солнечную долину» - летний оздоровительный лагерь, который располагается на территории Городищенского района.

В каждой из четырех смен, в среднем, по 500 отдыхающих. Это дети из разных районов области. Там они ни дня не проводят впустую: культурная программа настолько богата и обширна, что каждому не сложно найти занятие по интересам.

Упор на военно-патриотическую тематику объясняется просто - смены проходят под эгидой военно-исторического общества. Отсюда и секции реконструкции русского быта эпохи Средневековья, изучение российского вооружения, общение с ветеранами боевых действий, разучивание патриотических песен.

«Организуем для детей различные программы спортивной направленности, военно-патриотического воспитания, ребята занимаются спортом, изучают историю России и получают военно-практические навыки», - рассказала начальник лагеря «Солнечная долина» Ольга Тихонова.

«Главная задача - чтобы в летнее время, после напряженной работы, учебы в школе, дети могли летом завести новых друзей, набраться сил, энергии и 1 сентября с хорошим настроением прийти в школу», - сказал глава региона.

Еще одним направлением работы с детьми является конкурс рисунков о войне. Ребята подарили лучшую работу губернатору. Он в ответ вручил им футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи. К спорту в «Солнечной долине» - особое отношение: в лагере занимается несколько групп. Одна - осваивает приемы карате, другая - учится метать копья, третья - играет в баскетбол.

В день визита губернатора обед для детей организовали под открытым небом. Кашей из полевой кухни и вкусным компотом могли угоститься все желающие.