Губернатор поручил завершить пуск тепла до 15 октября

До 1 октября - в Пензе и до 15 октября - в области. Не позднее этих дат должны подключить к теплу все объекты соцкультбыта и жилые дома. Такое поручение дал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания. Однако в некоторых районах отопительный сезон может стартовать гораздо позже.

Часть горожан уже ощутила начало отопительного сезона, который в 2019 году в регионе стартовал значительно раньше. Такое решение связано с погодными условиями, в связи с наступившими холодами. На утро 23 сентября тепло поступило в более чем 600 многоквартирных домов, 99 школ, 118 детских садов и 94 объекта здравоохранения. Однако, как стало известно в ходе оперативного совещания, в некоторых многоэтажках батареи нагреются не скоро.

«17 котельных были отключены от МКП «Теплоснабжение». Будет подписан график погашения задолженности, и данные ограничения будут сняты», - рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов.

Серьезные долги за газ сформировались у теплоснабжающих организаций в Сосновоборском и Сердобском районах. Губернатор поручил в кратчайшие сроки урегулировать все вопросы с подачей тепла и начать отопительный сезон в полную силу. При этом Иван Белозерцев подчеркнул, что важно не перетопить, в случае потепления.

«Погода скачет: то плюсовые, то в ночные часы минусовые температуры. Как станет теплее, тепловики будут топить по полной программе, чтобы деньги зарабатывать, а люди будут страдать от этого. Средства не должны выбрасывать на ветер», - сказал глава региона.

Что касается областного центра, то по прогнозам, уже к 24 сентября тепло поступит во все объекты соцкультбыта, а к 1 октября батареи прогреются во всех многоквартирных домах.