Губернатор поручил запустить туристический поезд «Пенза-Белинская»

К Пензенской области отмечается повышенный интерес туристов, в том числе – иностранных. Об этом сообщили в пресс-центре правительства региона.

Губернатор Иван Белозерцев обратил внимание на уникальность проекта – железнодорожный маршрут «Пенза-Белинская», который в этом году доставил гостей праздника поэзии в Тарханах. От граждан – также много положительных отзывов.

«Необходимо встретиться с представителями РЖД, обсудить условия курсирования этого маршрута в субботу и воскресенье, просчитать тариф и уровень возможного субсидирования со стороны субъекта Федерации, выработать предложения по открытию маршрута на паровой тяге от Пензы до станции Белинская на регулярной основе», - сказал глава региона.

Иван Белозерцев отметил, что данный проект может стать туристическим ноу-хау региона и повысит его привлекательность для путешественников.

«В поездке по железной дороге можно показывать спектакли, представления, проводить тематические беседы об истории Пензенского края, привлекать к этому студентов колледжа культуры и искусств», - предложил он.

Напомним, что на сегодняшний день в Пензенской области действуют 2310 объектов туриндустрии. В регионе реализуются несколько проектов, в том числе – «Вагон знаний», «Золотаревское городище», «Великий Волжский путь». Активно развиваются событийные мероприятия, которые также привлекают туристов, пишет ИА «Пенза-Пресс».