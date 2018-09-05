Губернатор поручил восстановить здание гимназии в Кузнецке

«Когда мы начали ремонт, столкнулись с серьезной проблемой: масштаб износа оказался намного больше, чем предполагали. Так, деревянные потолочные балки изношены почти на 80%. Кроме того, обнаружились трещины в фундаменте», - рассказала главе региона директор учебного заведения Ольга Антропова.

Иван Белозерцев отметил, что важно сохранить здание и обеспечить безопасность учеников и педагогов.

«Подождем заключения экспертов, чтобы принять верное решение. Если нужно, будем усиливать фундамент и иные конструкции. После окончания экспертизы разрабатывайте проектно-сметную документацию. Здание должно быть отремонтировано, я помогу решить этот вопрос», - обратился губернатор к главе администрации Кузнецка Сергею Златогорскому.

Здание строилось в 1904-1909 годы под реальное училище. В Великую Отечественную войну здесь располагался госпиталь, затем помещение вновь использовалось как школа, где с 1962 года началось углубленное изучение немецкого языка. Сейчас это языковая гимназия.

На время ремонта детей из гимназии распределили по другим школам, пишет ИА «Пенза-Пресс».