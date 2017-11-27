27 ноября 2017, 10:37Общество Губернатор поручил вести слаженную работу в перинатальном центре 27 ноября в правительстве Пензенской области прошло оперативное совещание, на котором губернатор отметил важное событие для региона – открытие перинатального центра.

«В Пензенской области появилось высокотехнологичное учреждение на 130 мест, хочу поздравить всех с тем, что в перинатальном центре родились первые дети. Этому предшествовала большая работа.

В пятницу, 24 ноября, я встречался с руководством «Ростеха», они отметили, что из всех перинатальных центров, строительство которых было продлено, мы одни из первых ввели в эксплуатацию», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Губернатор поблагодарил министерство строительства и руководство региона и города за проделанную работу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Было много сложностей, но с задачей мы справились. Я доложил об этом президенту и председателю правительства», - сказал он.

Иван Белозерцев также обратил внимание министра здравоохранения на необходимость слаженной работы в медучреждении, чтобы оборудование всегда было в рабочем состоянии, а персонал проходил обучение.

Кроме того, глава региона напомнил, что в отремонтированном здании на улице Пушкина будет женская консультация. По его словам, вместе с перинатальным центром они будут составлять единый комплекс.

«Особое внимание нужно обратить на работу с женщинами, которые собираются сделать аборт», - подчеркнул он.

Также губернатор обратил внимание на возможный сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ и отметил, что минздраву необходимо агрессивно проводить профилактику.

В ходе совещания Иван Белозерцев поинтересовался у министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова, как идет работа по приобретению машин для врачей. Глава региона поручил не затягивать с этим вопросом.

«В настоящее время проходит конкурсная процедура», - доложил министр.

Общество

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