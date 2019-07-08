Губернатор поручил вернуть водоснабжение в районах в кратчайшие сроки

В домах жителей Пензенской области необходимо в кратчайшие сроки восстановить водоснабжение. Такое поручение озвучил губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в правительстве региона. На сегодняшний день наиболее сложная ситуация - в Пензенском, Кузнецком, Бековском и Каменском районах.

Отсутствие главного блага цивилизации уже ощутили на себе жители разных районов области. В числе основных причин специалисты называют жаркую погоду в мае и июне. Длительная засуха привела к тому, что в скважинах значительно снизился запас воды.

«Водоносный слой горизонта ушел. Дебит скважин значительно снизился. Кроме этого, жители населенных пунктов из-за жаркой погоды использовали питьевую артезианскую воду на полив приусадебных участков», - сказал заместитель начальника управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Дмитрий Герасимов.

Без воды остаются жители населенных пунктов в Пензенском, Кузнецком, Бековском, Каменском и других районах области. В некоторых случаях отсутствие воды в жилых зонах связано со строительством и ремонтом инженерных коммуникаций, подключением к сети домов, которые не имели централизованного водоснабжения. На 25 объектах ремонт уже завершен, еще на 24 продолжаются работы.

«Люди не должны терпеть. Нужно организовывать подвоз качественной воды и заниматься активной работой по восстановлению скважин, разбираться, почему нет дебита, менять скважины, насосы, заниматься обеспечением граждан водой», - поручил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Как отметили на совещании представители управления ЖКХ, еще 39 объектов находятся на стадии торгов и должны быть отремонтированы в ближайшее время.