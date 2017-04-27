27 апреля 2017, 20:18Общество Губернатор поручил в 5 раз увеличить размер сертификата для финалистов «Успешной семьи» В Пензе прошел финальный этап фестиваля «Успешная семья – 2017». Из 180 семей в финал прошли 16 - победители муниципальных этапов конкурса.

«Я знаю и верю, что именно в ваших семьях все будет нормально, потому что вы трудитесь, работаете. И проблемы, которые возникают, вы вместе преодолеваете. Вы вместе радуетесь - это очень здорово», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Свои таланты каждая семья продемонстрировала в конкурсе визиток. Жюри оценивали творческий подход и умение работать в команде.

Всем финалистам глава региона вручил денежные сертификаты. Призовые суммы Иван Белозерцев распорядился увеличить в пять раз - до 25 тысяч рублей всем участникам и до 50 тысяч рублей победителю.

Обладателем главного приза регионального этапа конкурса стала семья Исаевых из Бессоновского района. Она представит Пензенскую область на пятом окружном фестивале «Успешная семья Приволжья - 2017».

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