Губернатор поручил в 5 раз увеличить размер сертификата для финалистов «Успешной семьи»

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27 апреля 2017, 20:18Общество
В Пензе прошел финальный этап фестиваля «Успешная семья – 2017». Из 180 семей в финал прошли 16 - победители муниципальных этапов конкурса.
«Я знаю и верю, что именно в ваших семьях все будет нормально, потому что вы трудитесь, работаете. И проблемы, которые возникают, вы вместе преодолеваете. Вы вместе радуетесь - это очень здорово», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Свои таланты каждая семья продемонстрировала в конкурсе визиток. Жюри оценивали творческий подход и умение работать в команде.
Всем финалистам глава региона вручил денежные сертификаты. Призовые суммы Иван Белозерцев распорядился увеличить в пять раз - до 25 тысяч рублей всем участникам и до 50 тысяч рублей победителю.
Обладателем главного приза регионального этапа конкурса стала семья Исаевых из Бессоновского района. Она представит Пензенскую область на пятом окружном фестивале «Успешная семья Приволжья - 2017».
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