Губернатор поручил увеличить финансирование региональных ЦМИТов

В киноконцертном зале «Пенза» прошел «Инноваториум-2019». Это своего рода выставка достижений ЦМИТов (центров молодежных инновационных технологий ) области. Всем ее участникам - до 30 лет. Это школьники, студенты и аспиранты, они являются воспитанниками программы «1000-list-nick», цель которой - вовлекать в инновационную работу детей и школьников.

В 2019 году на «Инноваториуме» целый этаж полностью отдали проекту «1000-list-nick». В Пензенской области он растет и ширится уже восьмой год, за это время проект подготовил 20 тысяч технических специалистов. На «Инноваториуме-2019» были представлены лучшие проекты региональных центров молодежных инновационных технологий.

«В программе акцент больше идет на профориентацию и развитие ребят как молодых специалистов. В то же время они создают стартапы, но сейчас, как показывает практика, на рынке большая потребность именно в специалистах», - отметил организатор выставки Евгений Симонов.

Всего было представлено восемь направлений. Среди них - работа с видео, дизайн, IT, радиоэлектроника и инженерные технологии. Открытый формат помогает привлечь новые умы.

«Раньше относился к этому скептически. После посещения выставки начал заниматься будущей профессией, углубляться в нее. Здесь есть VR и другие прикольные устройства», - сказал посетитель выставки Сергей Ларушкин.

Например, «Умный улей», который способен наладить производство меда. Или система, которая может спасать жизни. Максим Сафронов разработал технологию, которая поможет врачам считывать кардиограмму с пациента в режиме реального времени. Датчики могут крепиться к груди или подмышкой. Сейчас у пациентов-сердечников всего две альтернативы: либо сутки ходить со специальным прибором, затем отнести его врачу и тот будет расшифровать данные еще 24 часа, либо сделать своего рода 30-секундный снимок. Незначительная аритмия в этом случае может остаться незамеченной. Чтобы учесть все инженеру пришлось работать 11 лет, за это время даже подучил медицину: пришлось ходить на лекции по кардиологии.

«Большинство заболеваний, таким образом, проходят мимо, их нельзя диагностировать. Устройство связывается со смартфоном владельца через Bluetooth, а уже в телефоне есть GPS-модуль, который позволяет определить координаты человека если у него сердечный приступ. Через интернет передается кардиограмма, а врач видит наш сервер как обычный веб-сайт и может посмотреть результаты анализа пациента», - рассказал участник выставки Максим Сафронов.

«Инноваториум» - еще и площадка, на которой перспективные проекты замечают областные власти, а значит, такая разработка может получить поддержку. По словам губернатора Ивана Белозерцева, инновации не должны быть закрыты от школьников, поэтому в общеобразовательных учреждениях необходимо развивать техническую базу.

«Мы выделяем средства из областного и муниципального бюджетов. Понимаю, что, наверное, этого недостаточно, поэтому на 2020 год мы заложим обязательно, как минимум, в два раза больше средств на поддержку этих направлений, чтобы выйти на более качественный, современный уровень», - сказал Иван Белозерцев.

Прошедший форум стал еще и поводом подвести итоги конкурса среди региональных ЦМИТов и конкурса «ИнТехно». Победители получили дипломы из рук главы региона.