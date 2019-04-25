Губернатор поручил увеличить финансирование БК «Юность»

От 180 и выше. Девушек с таким ростом собрались в Губернаторском доме. Иван Белозерцев вручил благодарности баскетболисткам клуба «Юность» за победу в чемпионате России среди женских команд «Суперлиги-2». На встрече глава региона не только выразил гордость за пензенскую команду, но и обещал вознаградить старания спортсменок.

Тяжелые тренировки и напряженные соревнования уже позади. Сейчас об этом напоминает разве что кубок. Пензенские баскетболистки клуба «Юность» одержали победу над соперницами со счетом 54-50. Иван Белозерцев встретился с чемпионками в Губернаторском доме. Их вместе с тренером ждали благодарности и памятные подарки.

Церемония награждения сменилась общением за чашкой чая. Там победительницы чемпионата России среди женских команд «Суперлиги-2» подняли значимый для них вопрос - финансирование команды.

«Это был тяжелый сезон. Сейчас команда переживает не лучшие времена. Я в Пензе с 2004 года, поэтому есть с чем сравнить. Мы всю жизнь шли к этому, и уверенно держались в «Суперлиге-1». Но сейчас сложились определенные обстоятельства, из-за которых мы спустились на уровень ниже», - сказала игрок баскетбольного клуба «Юность» Ольга Сизякова.

Выслушав просьбу, глава региона сразу перешел к делу. Он поручил увеличить финансирование команды с 2020 года и поощрил спортсменок за победу в чемпионате, выделив им миллион рублей.

«Григорий Ефимович, узнайте, какие условия и затраты в «Суперлиге-1», а также, как можно туда заявиться. Отдельно доложите», - поручил Иван Белозерцев.

Еще одной темой для обсуждения стало возможное получение спортсменками звания мастера спорта. Об этом губернатор попросил позаботиться министра спорта и физической культуры.

На память о встрече девушки подарили Ивану Белозерцеву баскетбольный мяч с со своими автографами.