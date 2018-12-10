Губернатор поручил увековечить память о подвигах пензенских героев

9 декабря в России вспоминали героев Отечества, отличившихся на полях сражений, а также работников тыла, которые многое сделали для развития страны. Почтили героев и в Пензе. Акции памяти прошли на Новозападном кладбище и на набережной реки Суры.

История подвига военного снайпера Юрия Володина - один из примеров героизма пензенских солдат. Он был посмертно удостоен Ордена мужества и похоронен на Аллее славы Новозападного кладбища. 9 декабря, в День героев Отечества, таких историй прозвучало немало. Почтить память тех, кто до последнего был верен своему долгу, пришли пензенские юнармейцы, а также ветераны боевых действий.

«Те, кто видели войну, слышали, как взрывают мины и свистят пули, независимо от наград, считаются героями. Ребята выполнили свой долг, совершили поистине невероятные поступки», - отметил председатель совета пензенского областного отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов.

Памятная дата была возрождена в России в 2007 году. Всего звания Герой Советского Союза удостоены 282 пензенца, еще 12 - Героя России. Одним из них стал Александр Мироненко. Он погиб в 1980 году в Афганистане. Прикрывая отступление своих товарищей, Александр попал в окружение и гранатой взорвал и себя, и противника. Он стал первым, кто был удостоен этой награды за участие в Афганской войне. По словам его сослуживцев, в память о старшем сержанте Мироненко еще ни один год каждое утро солдаты заправляли его кровать, на которой лежал берет. Также на операции они брали с собой его именной автомат.

«Он был уже старый, потертый, но мы носили его всегда с собой. В полку есть аллея, там, конечно, висит его фото», - рассказал ветеран войны в Афганистане Александр Макаров.

Чествовали тех, кто до конца служил своей стране, и на набережной реки Суры возле стелы «Слава героям». Там собрались представители власти, семьи участников боевых действий и работников тыла, которые были удостоены наград, а также действующие Герои Социалистического Труда и кавалеры ордена Трудовой Славы. Завершился митинг минутой молчания и церемонией возложения цветов. После этого губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообщался с членами семей. Встреча прошла в Губернаторском доме.

«Хорошо, что есть такая дата, потому что есть возможность собраться вместе, вспомнить, погордиться тем, что такие герой родились в семьях», - сказал глава региона.

Также губернатор поручил увековечить память о подвигах пензенских героев. В скором времени их имена могут быть присвоены школам и улицам региона.