Губернатор поручил ускорить работы по организации катков

Все хоккейные площадки на территории Пензенской области будут залиты в ближайшие дни. Губернатор Иван Белозерцев поручил главам муниципальных образований позаботиться об ускорении работ по организации катков. В частности, на многих объектах необходимо решить вопрос с освещением.

«Пригласите энергетиков. Там, где нет световых опор, найдите решение, чтобы хоккейные площадки были освещены в вечернее время и дети, и взрослые могли кататься на коньках», - поручил губернатор.

В Пензе ледовые катки зальют в 30 хоккейных коробках. Возле каждой площадки - и на территории областного центра и в других населенных пунктах региона - губернатор поручил организовать прокат коньков.