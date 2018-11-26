26 ноября 2018, 19:44Общество

Губернатор поручил ускорить работы по организации катков

Все хоккейные площадки на территории Пензенской области будут залиты в ближайшие дни. Губернатор Иван Белозерцев поручил главам муниципальных образований позаботиться об ускорении работ по организации катков. В частности, на многих объектах необходимо решить вопрос с освещением.

«Пригласите энергетиков. Там, где нет световых опор, найдите решение, чтобы хоккейные площадки были освещены в вечернее время и дети, и взрослые могли кататься на коньках», - поручил губернатор.

В Пензе ледовые катки зальют в 30 хоккейных коробках. Возле каждой площадки - и на территории областного центра и в других населенных пунктах региона - губернатор поручил организовать прокат коньков.

Общество
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