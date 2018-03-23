Губернатор поручил усилить поддержку «вышедших» из алкоголизма семей

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23 марта 2018, 12:36Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с уполномоченным по правам ребенка в регионе Еленой Столяровой. Темой разговора стали результаты работы в 2017 году, а также политика в области охраны материнства и детства на ближайшую перспективу.
Елена Столярова обстановку в регионе охарактеризовала удовлетворительно.
«В этом году завершена реализация национальной стратегии действий в интересах детей по указам президента, а также нашей региональной стратегии. Результаты неплохие, в целом, ситуация в сфере соблюдения прав детей в регионе стабильная. Те проблемы, которые возникали, решались оперативно», – сообщила она.
В адрес уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области за минувший год поступило более 860 обращений, значительная часть из них касалась вопросов совместного проживания ребенка после развода родителей, порядка общения с ним конфликтующих сторон, сообщает пресс-центр облправительства.
Иван Белозерцев поручил привлекать к работе с семьями различные женские объединения и некоммерческие организации.
«Необходимо составить план совместной деятельности, совершенствовать социальную работу с семьями на этапе развода, чтобы нам удалось сохранить как можно большее количество браков, чтобы дети не страдали», – сказал губернатор.
Также в ходе встречи детский омбудсмен рассказала о результатах работы по некоторым случаям семейного неблагополучия. Так, в одном из населенных пунктов региона многодетную мать пролечили от алкоголизма, помогли трудоустроить в школу, между супругами прекратились конфликты.
«Таким образом, у женщины изменится окружение, у нее будет чувство собственного достоинства, она не захочет возвращаться к прежнему образу жизни», – отметила Елена Столярова.
Иван Белозерцев распорядился активизировать работу регионального кабмина по взаимодействию с аппаратом детского омбудсмена в части поддержки таких семей.
«Надо ставить вопрос о работе служб, которые сопровождают неблагополучные семьи, чтобы министерство труда и социальной защиты, прежде всего, подключалось к решению проблемы, к организации трудоустройства этих граждан», – резюмировал глава региона.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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